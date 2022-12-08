PKK'nın tecavüzlerine kör Selahattin Demirtaş Hiranur Vakfı iftirası üzerinden ahlak sattı!

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HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına destek verdi.

Avukatları aracılığıyla Twitter hesabından açıklamada bulunan Demirtaş, büyük bir iki yüzlülüğe imza attı.

Bugüne kadar PKK terör örgütünün dağa kaçırıp, taciz ve tecavüzde bulunarak hayatlarını karattığı binlerce kıza tek kelime etmeyen Demirtaş, ailenin tüm üyelerinin yalanladığı iftiralar üzerinden, şu mesajı paylaştı:

Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum.

Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz.