PKK’nın siyasi uzantısı HDP devletin dediğine geldi!
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, hakkında açılan kapatma davası sonrası devletin dediğine gelmeye başladı. Yerine kayyım atanan eski Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul’u, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiler.
HDP, görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Eğil Beleldiye Başkanı Mustafa Akkul’u kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini açıkladı.
Yerine kayyım atanıp HDP’li isim tutuklanmıştı
Mustafa Akkul, İçişleri Bakanlığıca 24 Mart 2020’de görevinden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yerine kayyum atanan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul ‘terör örgütü’ üyeliğinden tutuklanmıştı.
‘Davranış ve söylemleri’ nedeniyle disipline sevk edildi!
Hakkında kapatma davası devam eden HDP’den eski başkan Mustafa Akkul’a ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. HDP’den yapılan açıklamada,. “Parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri" nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.