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Aktüel

PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti

Güvenlik güçlerinin sığınaklar ve çevresinde yaptığı aramada çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:44:48 -
PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı sığınakların yerini yakalanan terörist deşifre etti

ANKARA (AA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan teröristin yer göstermesi sonucu, PKK/KCK'nın kış üslenmesi yaptığı 2 sığınak tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mervan" kod adlı M.A, verdiği ifadede örgütün kış üslenmesi yaptığı 2 sığınağın yerini deşifre etti.

Terörist M.A'nın, İl Jandarma Komutanlığınca Adıyaman-Malatya sınırında, Gerger ilçesi kırsal kesiminde bulunan Karagöl mevkisi, Kızılgevan Tepe ve Gaja Tepe bölgelerinde düzenlenen operasyonda 25-26 Haziran'da gösterdiği 2 sığınak ile 9 noktada arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramada bir kısmı sığınaklarda, bir kısmı da toprağa gömülü bidonlarda örgütü simgeleyen bez parçası, bir soba, bir ocak, 2 güneş paneli, 6 batarya, 3 akü, 75 pil, 4 radyo, 8 el feneri, 400 metre kablo, çeşitli örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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