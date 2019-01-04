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PKK'nın kirli oyunu! Düğün töreninde toplandılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

04 Ocak 2019 Cuma 22:31
PKK'nın kirli oyunu! Düğün töreninde toplandılar

Şanlıurfa'da düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

Silah, cep telefonu ve bilgisayar...

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konuldu.

Zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:31
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir

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