PKK'nın kirli oyunu! Düğün töreninde toplandılar

Şanlıurfa'da düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

Silah, cep telefonu ve bilgisayar...

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konuldu.

Zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri sürüyor.