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Gündem PKK'nın kasası ifşa oldu! Parasını o bankada tutuyormuş
Gündem

PKK'nın kasası ifşa oldu! Parasını o bankada tutuyormuş

PKK'ya ait sembollerin satışından elde edilen paranın, İsveç'teki SEB bankasına yatırıldığı iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Friatider gazetesinin haberine göre banka hesapları hala aktifken banka sözcüsü illegal ticarete karşı olduğunu bildirmişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 09:48:00 -
PKK'nın kasası ifşa oldu! Parasını o bankada tutuyormuş

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabının olduğu öne sürüldü.

İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazdı.

Haberde, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının parayla satıldığı ve buradan elde edilen kazancın SEB'deki hesaba yatırıldığı belirtildi. Biriken paraların ise terör örgütü PKK/YPG'ye aktarıldığı kaydedildi.

SEB Bankası Basın Sözcüsü Niklas Magnusson, terör örgütü PKK/YPG'nin para toplayan internet sitesine 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "bankanın mevzuata uyduğunu ve suç teşkil eden illegal ticarete karşı olduğunu" belirtmişti.

Friatider gazetesi, buna rağmen terör örgütünün söz konusu bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para toplama numarasının hala aktif olduğunu bildirdi.

Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.

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