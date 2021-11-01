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Gündem PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: Bize defalarca dayatmalarda bulundular
Gündem

PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: Bize defalarca dayatmalarda bulundular

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, örgütün arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf etti. Avrupa'nın kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini belirten terörist Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:02:00 -
PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: Bize defalarca dayatmalarda bulundular

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından teröristbaşı Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye konuştu.

'Bize defalarca dayatmalarda bulundular'

Röportajında terör örgütü PKK'nın arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.

Kalkan, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü." dedi.

 

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