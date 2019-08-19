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PKK'lıları belediyeye dolduran HDP'liden güldüren açıklama: Gasp edilen halk iradesidir

Seçimlerin ardından belediyeye terör sevicileri doldurarak devletin parasını örgüte aktaran Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, görevden alınmasına ilişkin güldüren bir açıklamada bulundu. Mızraklı, İçişlerinin kayyım kararına ilişkin, "Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
PKK'lıları belediyeye dolduran HDP'liden güldüren açıklama: Gasp edilen halk iradesidir

Yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, karara tepki gösterdi. Seçimlerden sonraki 4 ayında belediyeyi PKK karargahına çeviren Mızraklı, kararın hukuk dışı olduğunu belirterek "Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

Kapılar kırılarak belediyeye girildi

Kendisinden önceki kayyımın PKK bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 terör yandaşını tekrar belediye bünyesine dahil ederek belediyenin parasının örgüte akmasını sağlayan Mızraklı, kendisine görevden uzaklaştırıldığına dair herhangi bir tebligatın ulaşmadığını vurgulayarak, "Saat 6 itibariyle kapılar kırılarak belediyeye girildi. Birazdan belediyeye geçeceğim. Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var" ifadelerine yer verdi.

"Demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum"

PKK elebaşlarından Muzaffer Ayata’nın yakınını ‘başkan danışmanı’, Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran'ı da belediyeye Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atayan Mızraklı, yaptığı tüm hukuk dışı işlere rağmen "Türkiye'de yaşayan herkes; kimse kendini hukuk şemsiyesi altında hissedemez. HDP'li belediyelere geliştirilen bu tutum Türkiye'deki demokrasi değerleri açısından, demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum olarak görmek gerekiyor. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
  1. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı

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