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PKK’lılara Interpol korumasına tepki

Interpol, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin sözde lideri Salih Müslim ve bebek katili PKK’nın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 144 kişi hakkındaki kırmızı bültenleri iptal etmesi ile Batı’nın terör seviciliği bir defa daha ortaya çıktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24
PKK’lılara Interpol korumasına tepki

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle haklarında dava açılan, aralarında PYD’nin eski lideri Müslim">Salih Müslim ile bazı PKK yöneticilerinin de bulunduğu 144 kişi hakkında Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenlerin iptal edilmesine siyasetçiler tepki gösterdi.

Bu tutum kabul edilemez

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Berat Çonkar, “PYD ve PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu biliyoruz ve söylüyoruz. Bu açık bir gerçek. Birçok resmi raporlarda da yer alıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Interpol’ün kararında çok yanlış bir tutum var. Interpol’ün bu tutumu kabul edilemez” dedi.

Burada siyasi bir karar var

Interpol’ün kararı tamamen ABD’nin baskısı anlamına geliyor” diyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, “Interpol’ün siyasete alet olduğunu göstermiş oluyorlar. Interpol’ün böyle bir karar alma yetkisi de ve hakkı da yok. Interpol, alınan kararları uygular. Ama burada siyasi bir karar alıyor. Amerika babasının hayrına PYD/YPG’ye on binlerce silahı bedava vermiyor. Bunların hedefinde Türkiye var. Interpol’ün aldığı karar gizli bir intikam, gizli bir kin kusmadır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24
  1. Ankara Güvenpark
  2. PYD
  3. Salih Müslim
  4. PKK
  5. kırmızı bülten
  6. Akit
  7. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Berat Çonkar
  8. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  9. PYD/YPG
  10. Interpol

YORUM YAZ

  • ihsanihsan8 dk önce
    o zaman bu interpole güvenilmez kendi işimizi kendşimiz görelim o hainleri o ülkelerde infaz edelim.
  • ŞEMSŞEMS13 dk önce
    Avrupa ve Amerikanın Pkk yı bu derece korumaları acaba kürtlerin (Özellikle Pkklı yöneticilerin) güzel yüzlerine hayranlıklarından dolayımı, Pkk lı toplum cevap verebilirmi. Amerika bu güne kadar karşılıksız kime silah verdi ise onunla sonunda savaşmak zorunda kalmıştır.
  • selçuk şahinselçuk şahin15 dk önce
    kırmızı bültenle aradığın teröristi sırf oy kaygısı nedeniyle devlet kanalına çıkartıp röprtaj yaptırırsan kusura bakmayın da senin devletinin ciddiyetine kimse inanmaz. rezil olur böyle de seni kimse iplemez. apo itinigetittirdiğimizde nasıl dünya ya kafa tutabilen bil ülkeysekşu anda kimsenin umursamadığı bir ülkeyiz. nedeni çok açık koskoca ülkeyi bu kadar ciddiyetsiz yönetirsen olacağı budur.
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu16 dk önce
    Biz hu işleri öğrenemedik gitti. Terör devleti başka ülkeler sorgusuz sualsiz istediği gibi infaz ediyor. Bizde kanun dan ayrılmayalım diye bir taraflarımızı yırtıyoruz. Kime yaranıyoruz?

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