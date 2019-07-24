PKK’lılara Interpol korumasına tepki

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ankara Güvenpark’taki patlama nedeniyle haklarında dava açılan, aralarında PYD’nin eski lideri Müslim">Salih Müslim ile bazı PKK yöneticilerinin de bulunduğu 144 kişi hakkında Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenlerin iptal edilmesine siyasetçiler tepki gösterdi.

Bu tutum kabul edilemez

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Berat Çonkar, “PYD ve PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu biliyoruz ve söylüyoruz. Bu açık bir gerçek. Birçok resmi raporlarda da yer alıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Interpol’ün kararında çok yanlış bir tutum var. Interpol’ün bu tutumu kabul edilemez” dedi.

Burada siyasi bir karar var

“Interpol’ün kararı tamamen ABD’nin baskısı anlamına geliyor” diyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, “Interpol’ün siyasete alet olduğunu göstermiş oluyorlar. Interpol’ün böyle bir karar alma yetkisi de ve hakkı da yok. Interpol, alınan kararları uygular. Ama burada siyasi bir karar alıyor. Amerika babasının hayrına PYD/YPG’ye on binlerce silahı bedava vermiyor. Bunların hedefinde Türkiye var. Interpol’ün aldığı karar gizli bir intikam, gizli bir kin kusmadır” ifadelerini kullandı.