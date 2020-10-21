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Aktüel PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı
Aktüel

PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: - "Devletimiz her geçen gün milletiyle daha da güçleniyor. Alçak terör örgütlerine gerekli cevabı hep birlikte vermeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:10:54 -
PKK'lı teröristlerin Derince köyünde katlettiği 22 kişi törenle anıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 13'ü çocuk 22 kişi törenle anıldı.

Derince köyündeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, kurum müdürleri, muhtarlar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'nın "bebek katili" olarak tescil edildiği Baykan ilçesindeki Derince köyünde katledilen, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu 22 vatandaşı rahmetle andıklarını söyledi.

Katliamın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri, bu bereketli ve kutlu topraklarda yaşayan insanımızın huzurunu bozmak, devletimizi zayıflatmak ve milletimizi bölmek için yıllarca saldırılarda bulundu. Güçlü ve vatansever milletimiz sayesinde, hamdolsun, eli kanlı terör örgütleri bugüne kadar amaçlarına ulaşamadı, bundan sonra da asla ulaşamayacak. Devletimiz her geçen gün milletiyle daha da güçleniyor. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Alçak terör örgütlerine gerekli cevabı hep birlikte vermeye devam edeceğiz."

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç da Derince köyünde terör örgütü PKK'nın insanlık dışı bir katliam gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Törenin ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehitliği ziyaret edip, dua etti, katliamda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diledi.

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