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PKK'lı teröristlerden korkunç infaz!

Şırnak'ta başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan 2 çobanın, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.

09 Temmuz 2019 Salı 20:57
PKK'lı teröristlerden korkunç infaz!

Olay, öğleden sonra Şırnak'ın merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi.

Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.

Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:57
  1. pkk
  2. Şırnak

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