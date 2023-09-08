PKK'lı teröristler tünele gömüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi." açıklaması yapıldı.
Barış Pınarı bölgesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi."
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