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Gündem PKK'lı teröristler tünele gömüldü
Gündem

PKK'lı teröristler tünele gömüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-08 14:27:00 -
PKK'lı teröristler tünele gömüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi." açıklaması yapıldı.

Barış Pınarı bölgesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi."

 
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