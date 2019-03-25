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PKK'lı kadın terörist, cezaevinde intihar etti! Başsavcılık açıklama yaptı

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklu bulunan Medya Çınar, cezaevinde intihar etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:48
PKK'lı kadın terörist, cezaevinde intihar etti! Başsavcılık açıklama yaptı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü PKK üyeliği' suçlamasıyla 26 Mayıs 2016'da gözaltına alınan Medya Çınar, aynı yılın 31 Mayıs'ında 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklandı. Çınar, tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi'nde bu sabah intihar etti.

Başsavcılıktan açıklama

Medya Çınar'ın intiharıyla ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Çınar'ın intiharıyla ilgili maksadını aşan haberler yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında Medya Çınar isimli şahsın Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ası suretiyle intihar ederek ölümü olayı ile ilgili yanlı, yanlış, maksadını aşan haberler yapıldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; Medya Çınar'ın PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alındığı, 31 Mayıs 2016 tarihinde 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan tutuklandığı, açılan kamu davası üzerine yargılanmasına, Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam olunduğu belirlenmiştir. Ayrıca 25 Mart 2019 tarihinde saat 09.14 sıralarında bulunduğu koğuşun banyo kısmında kendini asmak suretiyle intihara kalkıştığı, durumun koğuşta bulunun diğer tutuklu ve hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumu İdaresi'ne bildirmesi üzerine olaya müdahale edildiği, saat 09.24 sıralarında Ceza İnfaz Kurumu'nda hazır bekletilen ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı, burada yapılan kontrollerde Medya Çınar'ın öldüğü tespit edilmiştir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma titizlik ve hassasiyetle çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:53
  1. Mardin E Tipi Cezaevi
  2. PKK'lı kadın
  3. Medya Çınar
  4. cezaevinde intihar etti

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