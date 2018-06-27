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PKK’lı alçaklar tarafından katledilmişti! Son paylaşımı yürek burktu

Ağrı'da terör örgütü PKK'lı alçaklar tarafından AK Parti'ye destek verdiği için katledilen Mevlüt Bengi'nin son paylaşımı kayıp Leyla olmuş.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:26
PKK’lı alçaklar tarafından katledilmişti! Son paylaşımı yürek burktu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki sivil vatandaş bölücü terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Teröristlerin infaz ettiği bakkalın son paylaşımı ise 13 gündür kayıp Leyla oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.

İlk olay dün öğle saatlerinde Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bakkal olan Mevlüt Bengi, AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle köyün çıkışında elektrik direğine bağlanarak kafasından vuruldu.

Elektrik direğine bağlanmış ceset gören köylüler, kısa sürede durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Bengi'nin cesedi Doğubayazıt Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Bengi'nin cesedi toprağa verilmek üzere Yanyurt köyüne gönderildi.

SON PAYLAŞIMI KAYIP LEYLA OLDU

Teröristlerce katledilen bakkal Mevlüt Bengi'nin sosyal paylaşım sitesi facebook sayfasında yaptığı son paylaşım ise Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 13 gündür haber alınamayan küçük Leyla oldu.

Bengi'nin paylaşımı altına yüzlerce yorum yapılarak teröre ve destekçilerine lanet okundu.

HASTANE GÖREVLİSİ ASILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Doğubayazıt'ta dün yaşanan ikinci olayda ise AK Parti'ye destek verdiği gerekçesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik personeli Feyzi Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılmış şekilde ölü bulundu.

İddiaya göre, Doğubayazıt Sağdıç köyünde ikamet eden Feyzi Ertik evdeyken kendisine gelen telefona cevap verdikten sonra dışarı çıktı ve daha sonra kendisinden haber alınamadı.

Yapılan aramalar neticesinde Ertik, evinin bahçesinde bulunan mutfakta iple asılı şekilde ölü olarak bulundu.

Doğubayazıt'ta yaşanan iki sivil infaz dolayısıyla ilçe halkı teröre lanet okudu. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:26
  1. Ağrı
  2. Mevlüt Bengi
  3. AK Parti
  4. Doğubayazıt Hastanesi
  5. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

  • ŞABAN AKÇAYŞABAN AKÇAY6 sa önce
    İDAMMM.MMMMMM. ŞERİAT TTTTTT
  • DoktorDoktor5 sa önce
    Pissrail bütün gevur alemi ve yerel destekçleri için yaşan cehennem. Hepsini BOYKOT hepsine ölüm.
  • kalelikaleli6 sa önce
    ne oluyor bunları görmüyor musunuz içimiz parçalanıyor kan ağlıyor o gencimizi nasıl böyle katlederler isyan etmemek elde değil.yetki verin bizlere bu alçakların başına dünyayı yıkalım intikamı korkunç olsun.insanlığın sözün bittiği yerdeyiz.bu alçaklığı ancak kalleş korkaklar yapar.
  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    lanet olsun yüreğim kaldırmıyo artık gözlerim yaşarıyo....bpğazım düğümleniyo....Allahım sen yardımcı ol
  • Ers61Ers614 sa önce
    Bu kardeşlerimize karşılık 100 pkklı leş alınmalıdır.
  • İsmailİsmail5 sa önce
    Bu caniler yakalanıp derhal idam edilmeli...
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