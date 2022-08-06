PKK/KCK’ya yönelik ‘Temizleme 2 Operasyonu’nda 5 kişiye gözaltı

Süphelilerin 2015 ve 2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi. Zanlıların adreslerine “koçbaşı” kullanılarak girildi. Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri de operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyonda, şüpheliler C.A.T, A.Ç, D.G, F.S. ve A.T. gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mersin’de 28 Temmuz’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik “Temizleme Operasyonu” operasyonu düzenlenmiş, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP’li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakılmıştı.