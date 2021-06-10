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Gündem PKK'dan sivillere saldırı! Yaralılar var
Gündem

PKK'dan sivillere saldırı! Yaralılar var

PKK Çobanbey'de sivillere yönelik bombalı saldırı düzenledi. Olay sırasında bombayı taşıyan kişi öldü, 6 sivil ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:55:00 -
PKK'dan sivillere saldırı! Yaralılar var

Son dönemde yurtiçi ve yurtdışında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan, eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Bölgelerine yönelik özellikle masum halkın yoğun bulunduğu bölgelerde alçakça saldırılarına devam ediyor.

Suriye Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan Çobanbey ilçe Merkezinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (1994 doğumlu) isimli örgüt mensubunun sırt çantasında para karşılığı taşıdığı bomba, hainler tarafından sivillerin içinde uzaktan patlatıldı.

Eylemde bombayı para karşılığı taşıyan şahıs hayatını kaybederken 6 sivil yaralı olarak kurtuldu.

Söz konusu eyleminin talimatını ise Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren Ebu Raşid (K) El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.

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Yorumlar

BK

kahpeler korkularından hep böyle eyleme baş vurur göğüs göğüse çatışmaktan korkan alçaklar hainler elbet bir gün sonunuz gelecek yaptığınızın bedelini o pis kanlarınızla ödeyeceksiniz
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