PKK’dan silah zoruyla propaganda

Göksel Çağlav Ankara

PKK tarafından evlatları kaçırılan ve kamuoyunda “Diyarbakır anneleri” olarak bilinen acılı annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyişleri devam ederken, bundan rahatsız olan örgüt yeni senaryoları sahneye koymaya çalışıyor. Daha önce medya organları aracılığı ile açıklama yaparak, “Biz kimseyi zorla kaçırmıyoruz, kendi istekleriyle geliyorlar” ifadeleriyle algı oluşturan PKK şimdi de, silah zoruyla kamera karşısına oturttuğu gençleri konuşturmaya çalışıyor.

Silah zoruyla kamera karşısına oturttular

Edinilen bilgiye göre, kendi söylemleri ile bir hedefe ulaşamayan PKK, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin çocuğu olduğunu iddia ederek Egid Baran isimli genci kamera karşısına silah zoruyla oturttu. Konuşmakta zorluk çektiği dikkatlerden kaçmayan Baran’ın korkusu yüzüne yansıyor. Baran’ın kamera karşısında konuşurken kendisini yönlendiren kişilere bakması ise baskı altında olduğunu gösteriyor. Bir sandalyede oturan ve dizinde uzun namlulu silah bulunan gencin öğretilenleri söyleyememesi üzerine videoda kopmalar yaşanırken, videonun yayınlandığı PKK’ya ait internet sitesinde videonun altına yazılı bir de metin konuldu.

‘Anneler’ gerekirse açlık grevine gidecek

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Diyarbakır’da 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay’a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Sadiye Tokay, yaptığı açıklamada, çocuğunu almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini söyledi. HDP il binası önündeki eylemlerinin gece de devam edeceğini dile getiren Tokay, “Çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar. Utanmıyorlar. HDP’lilerin hiç Allah korkuları yok. Çocuğumu HDP’den istiyorum. Onu almadan buradan kalkmayacağım. Biz eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gerekirse açlık grevine kadar da gideceğiz” ifadelerini kullandı.