PKK’dan Kürt halkına ağır hakaretler! ‘Satılmış ajanlar’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordineli olarak Kandil’in göbeğinde terör örgütü PKK’nın 7 elebaşıdan biri olan "Halmat Diyar" kod adlı Diyar Garip Muhammed’in nokta atışı ile etkisiz hale getirilmesi örgütü şoka soktu. Örgütten arka arkaya yapılan açıklamalarda istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin hedefinde olan diğer elebaşlarının paçalarının tutuştuğu gözlenirken, yaptıkları açıklamalarda Kürtlere hakaret etmeye başladılar. Kürtlerin satılık olduğunu belirten PKK’nın terörist başı Murat Karasu, operasyondan Kürtleri sorumlu tuttu. Daha önce örgüt adına yapılan açıklamalarda ABD ve batılı ülkeler hedef gösterilirken Karasu örgütün zor durumda olduğunu belirterek, “Kesinlikle planlı, işbirlikçileriyle, ajanlarıyla gerçekleştirilmiş bir katliamdır. Yoksa havada keşfin tespit edip uçağın vurduğu bir durum söz konusu değil. Kesinlikle işbirlikçileri var. Ajanları var. Acı olan durum da bu. Acı olan bazı Kürtlerin, parayla satılmış bazı kişilerin istihbarat vererek Diyar Xerib gibi yoldaşlarımızın şehadetine yol açmasıdır. Tabi böyle başka olaylar da var” dedi. Kürdistan Demokrat Partisi’ni (KDP) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi de hedef alan Karasu, “Türk Devleti biz Kürtlere karşı değiliz, PKK’ya karşıyız diyor. Çünkü KDP ile YNK ile başka Kürt örgütleri ile ilişki kuruyor ve Kürtlere karşı değilim diyor. PKK’ya karşıyım diyor. Şimdi Neçirvan Barzani’nin söylemiyle gerçekler uyuşuyor mu? Neçirvan Barzani geçen günkü saldırıda da PKK’yı gerekçe gösteriyor” ifadeleriyle Kürtleri suçlamayı sürdürdü.

PKK Kürtleri cezalandıracak

Teröristbaşı Karasu, Kürtlerin para karşılığında ajanlık yaptığını ileri sürerken, sorumluların infaz edileceğine vurgu yaparak, “Bu çerçevede Güney Kürdistan halkına, gençlerine, kadınlarına çağrı yapıyorum. Bir daha Türk Devleti ile işbirliği yapan ajanları uyarıyoruz. Kürt düşmanlığıdır, ağır suçtur. Artık üzerinde duracağız. Bu suça bulaşanlar cezalandırılacaktır. Kesinlikle cezalandırılacaktır, sonra hiç kimse niye böyle oldu demesin. Bu kadar ağır suçlar işleyenler tabi ki savaş suçu işlemiştir. İhanettir, cezalandırılacaktır. Bu yönüyle de bu tür suçları işleyenler, tabi cezasını bulacak, Kürdistan’da kimse para için, şu için, bu için Kürt düşmanlığı olan bu tür suçlara ortak olmamalıdır. Hiçbir siyasi güç de bu tür işbirliği, ajanlığı meşrulaştırmamalıdır. Eğer yurtsever olunacaksa, eğer Kürtlük adına siyaset yapılıyorsa işbirlikçilik de mahkum edilmelidir, ajanlık da mahkum edilmelidir. Ben bu temelde Helmet arkadaşı bir daha minnetle, saygıyla anıyorum” diyerek Kürtleri ve Kürt siyasetçileri tehdit etti.