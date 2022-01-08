PKK’dan ‘kayıp yok’ paniği

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’de ve sınır ötesi operasyonlarda ağır kayıplar veren terör örgütü PKK son operasyonları medya organlarından açıklarken “Kayıp yok” yalanlarına devam ederek elindeki son teröristleri de tutmaya çalışıyor.

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonlarından başını dahi kaldıramaz hale gelen terör örgütü PKK ne yapacağını şaşırdı. TSK’nın ve iç güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonları saat saat aktaran teröristler etkisiz hale getirilen teröristleri saklayarak kayıp vermedikleri yalanlarıyla ellerinde kalan üç/beş teröristin de kaçmasına engel olmaya çalışıyorlar.

Örgütün medya yapılanmasından yapılan açıklamalarda, “Türk ordusu yoğun hava saldırılarına devam etmektedir. Güçlerimizin hiçbir kayıp vermediği, 5 gün boyunca devam eden bu işgal saldırılarının ayrıntıları şöyledir; 2 Ocak günü saat 16:00’da Zap’ın Girê Şehîd Şahîn alanı ve Gundê Fileha bölgesine bağlı Girê Cûdî alanı savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 2 Ocak günü 16:00 – 17:00 saatleri arasında Xakurkê bölgesine bağlı Girê Şehid Şerif ve Sinînê alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 3 Ocak günü saat 22:15’ta Zap bölgesine bağlı Kunîşka ve Şehîd Rustem alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 4 Ocak günü saat 15:10’da Xakûrkê’nin Goşîne alanına bağlı Girê Berbizina ve Sinînê alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 4 Ocak günü saat 15:10’da Barzan alanı ve Zap bölgesine bağlı Çiyayêreş alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.4 Ocak günü saat 15:00’da Avaşîn bölgesine bağlı Werxelê alanı savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 5 Ocak günü saat 18:40’ta ve saat 20:30’da Xakurkê bölgesine bağlı Sinînê ve Goşîne alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 5 Ocak günü Zap bölgesine bağlı Kunîşka, Çemço ve Şikefta Birîndara alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.5 Ocak günü saat 18:27’de Garê bölgesine bağlı Deriyê Hirçê alanı savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. 6 Ocak günü 16:00 – 16:27 saatleri arasında Zap bölgesine bağlı Kunîşka, Girê Şehîd Şahîn ve Girê Amediyê alanları savaş uçaklarıyla bombalanmıştır.” haberleriyle örgüt içindeki dağılmaya engel olmaya çalışıyor.