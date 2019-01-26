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PKK'da çözülmeler hızlandı! Sözde lider kadrosu birbirine girdi

TSK'nın son dönemde artırdığı operasyonlar sonucu iyice yıpranan terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, sözde lider kadro arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:42
PKK'da çözülmeler hızlandı! Sözde lider kadrosu birbirine girdi

Bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, sözde lider kadro arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.

Teslim olan terörist Dilara Ö.; TSK’nın operasyonlarından sonra örgütte büyük bir umutsuzluk havasının hakim olduğunu, sözde lider kadronun gelinen noktada bir sorumlu bulmak adına sürekli birbirlerini suçladığını, sözde liderler arasında yaşanan çekişme ve kavgaların var olan çözülmeyi hızlandırdığını, Agir, Rozarin, Desina, Ruken, Evindar ve Destan kod adlı sözde elebaşlarının arasında sürekli bir çekişme ve gerginlik olduğunu belirtti.

Lider kadrolara güvenilmiyor

Dilara Ö.; terör örgütünün sözde üst yönetiminde bulunan elebaşıMustafa Karasunun sağlık sorunları olduğu halde, örgüt üzerindeki yoğun baskıdan dolayı tedavi dahi olamadığını, örgüt içinde karamsar bir havanın hakim olduğunu, bu durumun çözülmeleri arttırdığını ifade etti.

Ronas kod adlı terörist ise örgüt içinde panik havası ve tedirginlik olduğunu, sözde lider kadrolara güvenilmediğini, örgütün üst yönetiminde fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların arttığını, sözde liderlerin bir araya gelmekten kaçındıklarını, birbirleriyle irtibat kurmadıklarını ve örgüte katılımların son dönemde azaldığın belirtti.

Örgütten kaçışlar artıyor

Çoluk çocuk demeden insanlara zulmeden, gençleri dağlarda ölüme sürmekten çekinmeyen eli kanlı elebaşılarının terörle bir sonuca ulaşamayacaklarını anladığını, kaçırılan, zorla alıkonan gençlerin de artık bunu anlamaya başladığını ve fırsatını buldukça artan bir şekilde örgütün elinden kaçtığı güvenlik kaynaklarından öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:42
  1. terörist
  2. TSK
  3. terörist Dilara Ö.
  4. Agir
  5. Rozarin
  6. Desina
  7. Ruken
  8. Evindar
  9. Destan
  10. Mustafa Karasu
  11. Ronas

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