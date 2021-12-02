PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 4 teröristin teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 4 teröristin teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu."