PKK ve FETÖ'ye operasyon
Van’da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.
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