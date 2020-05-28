PKK ve FETÖ, Gezi’yi hortlatmaya çalışıyor!

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından Sabri Ok ise örgütün medya yapılanmasından yaptığı açıklamada, “Gezi ruhundan güç alınmalıdır. Gezi ruhu Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir adımdır. Bugün Gezi döneminden daha çok bir direniş ruhunun ortaya çıkmasına ihtiyaç var. Bu insanların güçlerini birleştirmesi gerekir” sözleriyle halkı sokaklara çağırıyor.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise Akit’e yaptığı değerlendirmede, “PKK bayraklarının açıldığı, hükümetin ve Cumharbaşkanımızın hedef alındığı gösteriler İstanbul’da başlayan ve ülke geneline yayıldı. Olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi. 326 işyeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Ülke ekonomisine ciddi zarar verildi. Bugünlerde yine ‘Gezi, Darbe, Eylem’ gibi kelimeleri çok kullanmaya başladılar. Ancak şunu net bilmeliler ki, bu millet ne ‘Gezi Ruhu’ denen bozuk ruha, ne de ‘Darbe’ naraları atan hainlere asla müsamaha göstermeyecektir. En canlı örneği 15 Temmuz’dur” görüşünü dile getirdi.