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Gündem

PKK ve FETÖ, Gezi’yi hortlatmaya çalışıyor!

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve destekçileri, 7 yıl önce yaşanan Gezi terörünü tekrar gündeme taşıyarak halkı sokaklara dökmeye çalışıyor. PKK, FETÖ başta olmak üzere uzantıları Taksim Dayanışması, Haziran Hareketi gibi marjinal gruplar da sosyal medya hesaplarından ayaklanmayı gündeme taşıyarak “Bize yan yana durmayı, birbirimize el vermeyi, dayanışmayı öğreten Gezi’nin 7. yaşı kutlu olsun” paylaşımları yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:28:00 -
PKK ve FETÖ, Gezi’yi hortlatmaya çalışıyor!

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından Sabri Ok ise örgütün medya yapılanmasından yaptığı açıklamada, “Gezi ruhundan güç alınmalıdır. Gezi ruhu Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir adımdır. Bugün Gezi döneminden daha çok bir direniş ruhunun ortaya çıkmasına ihtiyaç var. Bu insanların güçlerini birleştirmesi gerekir” sözleriyle halkı sokaklara çağırıyor. 

Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise Akit’e yaptığı değerlendirmede, “PKK bayraklarının açıldığı, hükümetin ve Cumharbaşkanımızın hedef alındığı gösteriler İstanbul’da başlayan ve ülke geneline yayıldı. Olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi. 326 işyeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Ülke ekonomisine ciddi zarar verildi. Bugünlerde yine ‘Gezi, Darbe, Eylem’ gibi kelimeleri çok kullanmaya başladılar. Ancak şunu net bilmeliler ki, bu millet ne  ‘Gezi Ruhu’ denen bozuk ruha, ne de ‘Darbe’ naraları atan hainlere asla müsamaha göstermeyecektir. En canlı örneği 15 Temmuz’dur” görüşünü dile getirdi. 


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

TcVatanseverTc

Yeter! Devlet birşeyler yapsın.Hesaplar belli, kişiler belli, yandaş hakim ve savcılar belli, komutanlar belli ...Millete bırakın leşlerini sersinler diyoruz, Yok kaos olur diyorsunuz. Devlet gereğini yapsın diyoruz, Sanki herkes birbirine bakıyor, burun çekip diğerine havale ediyor. İçinizdeki koltukçuları ve hainleri temizleyin diyor halk ama kulaklar tıkalı, kadrolarda fetöcü,solcu,komünist,chpliler vb sızmış bumları ve atayanları temizleyin deniyor, diyenlere cezayı yiyor . Darbe yapacaklar deniyor, aynı 15 temmuz gibi darbe naraları boş, bu ülkede darbeler dönemi bitti edasıyla duruş sergileniyor, Ekonomiden önemli Adalet sistemi diyoruz, sanki borç istenmiş gibi kaçan kaçana, İstanbul sözleşmesi aileyi yıktı diyoruz , teferruat cevabı ile yıkılıyoruz, Sılacılar, Fatih'i işgalci görenlere gereken yapılsın diyoruz, ödüllendiriliyorlar, bu liste uzaaar gider. Bu vurdum duymazlık, İstanbul'u kaybettirdi, halâ değişen kafa yok. Tüm bu ekonomik kalkınma bir gecede bir darbe ile veya bir seçimle gider. ADALET SİTEMİNİ ACİLEN REVİZE EDİLMELİ, AYASOFYA AÇILMALI, DİYANETTE VE AKPARTİ'DE TASFİYELER BAŞLAMALI, SUÇLULAR İLE İŞBİRLİĞİNE OLAN HAKİM VE SAVCILAR TUTUKLANMALI, HDP KAPATILMALI, İDAM GELMELİ...BÜYÜK BELA GELİYOR! TOPLUMDA YOZLAŞMA BOZULMA ZIVANADAN ÇIKIYOR. AÇIN ARTIK ŞU GÖZÜNÜZÜ VE DUYUN MİLLETİN FERYADINI. VESSELAM.
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Murat gözükara

Gezi ruhuymuş....BU HALK ONLARA TASMA TAKIP GEZDİRMESİNİDE BİLİR....
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