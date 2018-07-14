PKK ve DHKP/C'ye ağır darbe! Ortak operasyonla yakalandılar

DHKP/C'Lİ TERÖRİST DANİMARKA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G. İspanya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde 9 Eylül 1994'te 7 sivilin öldürülmesi olayının faillerinden ve 20 Kasım 1994'te Tunceli Hozat Kinzir ormanlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya girerek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan DHKP/C mensubu S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırmızı bültenle 192 ülkede aranan S.G, Türkiye'ye iade edilmek üzere İspanya'da yakalandı.

PKK'NIN SÖZDE İSKANDİNAVYA SORUMLUSU DA YAKALANDI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. Danimarka'da yakalandı.

MOSKOVA'DA BASIN TOPLANTISINA KATILDI

Emniyet Genel MüdürlüğüInterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D,Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı. C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.