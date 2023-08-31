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Gündem PKK terör örgütünden kaçan kaçana: 4 PKK mensubu daha Mehmetçik'e teslim oldu
Gündem

PKK terör örgütünden kaçan kaçana: 4 PKK mensubu daha Mehmetçik'e teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:43:00 -
PKK terör örgütünden kaçan kaçana: 4 PKK mensubu daha Mehmetçik'e teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek. Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi. (DHA)

 

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