PKK şimdide onları kaçırmaya başladı

Terör örgütünün, özellikle Ezidilerin çok sayıda erkek ve kız çocuklarını kaçırıp, saflarında çatışmaya zorladığı, ailesini öldürmekle tehdit ederek erkekleri örgüte dâhil ettiği öğrenildi.

Bölge halkı diken üstünde

Kaçırılan bir Ezidi vatandaşın eşi, olayının detaylarını güvenlik kaynaklarına anlattı. Kaynakların aktardığı bilgilere göre yakınlarının yanına ziyarete giderken 17 kişiden oluşan silahlı bir yollarını kesti. Ezidi kadını öldürmekle tehdit eden teröristler, kadının eşini zorla alıkoydu. Bir başka Ezidi vatandaş ise, oğlunun teröristler tarafından kaçırılarak Sincar Dağı’na götürüldüğünü, 2018 yılından beri akıbeti hakkında bilgisinin olmadığını belirti. Yetkililerden kendi oğlu dâhil kaçırılan onlarca Ezidi gencin durumlarının ortaya çıkarılmasını ve evlerine döndürülmesini talep ediyor.

Örgüte katılım sıfır noktasına indi

Arka arkaya yapılan operasyonlarda verdiği kayıpları telafi etmek isteyen PKK’ya yur tiçi ve yurt dışı katılımın neredeyse sıfır noktasına geldiğine dikkat çekilirken örgütün etnik kökenine bakmadan ve ayrım yapmaksızın bölge halkını silah zoruyla ve tehditle saflarına katmaya çalıştığına işaret ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi