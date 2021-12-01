PKK sığınağı imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında iki noktada arazi araması yaptı.
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 3 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği, 19 mutfak tüpü, 8 piknik tüpü, 32 pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.