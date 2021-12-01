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Gündem PKK sığınağı imha edildi
Gündem

PKK sığınağı imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 10:23:00 -
PKK sığınağı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında iki noktada arazi araması yaptı.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 3 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 20 kilogram amonyum nitrat, 10 av tüfeği, 19 mutfak tüpü, 8 piknik tüpü, 32 pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

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Yorumlar

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Çok, şükürler, olsun Rabbim,ALLAH cc ya.
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BİR

Çok şükür Rabbim ALLAH ccya.
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