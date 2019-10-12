PKK sempatizanlarından büyük alçaklık! Türk bayrağını yaktılar
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi devam ederken, PKK sempatizanları da İsviçre'de kutsalımız olan Türk bayrağını ateşe verdi.12 Ekim 2019 Cumartesi 15:09
Türkiye yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürürken, başarılı operasyonlar sonrasında kuduran terör örgütü PKK sempatizanları, şanlı Türk bayrağımıza saldırdı.
Bayrağımızı ateşe veriyorlar
İsviçre'de çekildiği belirtilen görüntülerde bir grup PKK sempatizanının Türk bayrağını ateşe verdiği görülüyor.
Batı, kirli yüzünü gösterdi
Türk bayrağının sözde sevinç naraları eşliğinde yakılması sonrasında İsviçreli yetkililerden ne bir açıklama ne de bir müdahale gelmemesi ise Batı'nın kirli yüzünü bir kez daha gösteriyor.
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