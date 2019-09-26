PKK paçavrasından alçak operasyon! Diyarbakırlı annelere böyle çamur attı PKK yayın organı olarak faaliyet sürdüren Yeni Yaşam gazetesi, PKK’nın kaçırdığı evlatları için eylem yapan Diyarbakırlı annelere alçakça iftira atmaya başladı. Sözde bir yurttaşın ifadeleriyle Diyarbakırlı annelerden birinin çocuğunun DAEŞ’e katıldığını öne süren terör bülteni, annelerin eylemi nedeniyle sıkışan PKK’ya annelere iftira atarak destek vermeye çalıştı.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr Terör bülteni Yeni Yaşam gazetesi Diyarbakırlı annelere iftira atarak PKK’ya destek vermeye çalıştı. Terör paçavrası bugünkü sayısında Diyarbakırlı annelere iftira atma cüretinde bulundu. Sözde bir yurttaşa dayanarak yayınladığı haberde, eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ’ın oğlunun DAEŞ’e katıldığı iftirasını attı. Sıkışan PKK’ya nefes aldırmaya çalışıyor Diyarbakır’da PKK postacılığı yapan HDP İl Başkanlığı önünde evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin eylemi 1 ayı geride bırakırken, eylem nedeniyle sıkışan terör örgütünün imdadına PKK paçavraları yetişti. PKK’nın yayın organı olarak basılan Yeni Yaşam gazetesi, Diyarbakırlı annelerden Mevlüde Üçdağ’ın oğlunun DAEŞ’e katıldığını öne sürerek PKK’ya nefes aldırmaya çalıştı. Mevlüde Üçdağ’ın komşusu olduğunu ileri süren sözde bir şahsın ifadelerine dayandırılan haberde, acılı annenin oğlunun DAEŞ’e katıldığı iftirasına yer verildi. Annelerin eylemiyle köşeye sıkışan ve bölge halkından umduğunu bulamayan HDP ve PKK’ya medya desteği veren terör paçavrası, çareyi annelere iftira atmakta buldu.

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