  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın

Başvurular başladı! İşi gücü bırakıp hemen müracaat edin! Devlet, o paraları takır takır ödüyor

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets uyarmıştı! Maalesef kahreden haber geldi

Esirler Gazze'ye dağıtıldı! İsrail balonu patladı

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Flaş karar alındı! Bütün Türkiye bayram edecek

İsrail ordusundan flaş açıklama! Duyan şoke oldu! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Türkiye'ye karşı skandal plan! Karabağ'dan kaçan Ermenileri sessizce oraya yerleştiriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas-İsrail savaşında o politikası doğru mu? Ahmet Hakan'dan bomba yazı

Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'
Yerel PKK operasyonunda 1 tutuklama
Yerel

PKK operasyonunda 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-10-09 14:36:00 -
PKK operasyonunda 1 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Kocaeli'de cezaevine gönderildi.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlı M.B, Kocaeli'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23