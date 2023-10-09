PKK operasyonunda 1 tutuklama
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Kocaeli'de cezaevine gönderildi.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan zanlı M.B, Kocaeli'ye getirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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