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Aktüel

PKK operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:56:25 -
PKK operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden 1’i ev hapsi, 2’si ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişek ile saldırdığı öne sürülen 7 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 14 Haziran Pazar günü şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalandı.


Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 1’i ev hapsi, 2’si ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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