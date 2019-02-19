PKK, Öcalan'ı artık lider olarak görmüyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/PYD/YPG terör örgütü sözde lider kadrosunun, Münbiç'te 3 Şubat'ta yaptığı toplantıda, terör örgütü üzerinde etkisi iyice azalmış olan terörist başını tamamen örgüt içinde pasifleştirmek adına bir dizi kararlar aldığı öğrenildi.

Münbiç'teki toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması, örgüt tarafından verilen sözde eğitimlerde terörist başının adına daha az yer verilmesi gibi konularda kararların alındığı bilgisine ulaşıldı.

Uzmanlar tarafından, terörist başının bölücü terör örgütünden dışlanmasına yönelik alınan bu kararlarla, "sözde lider kadronun, alt kademelerde daha rahat otorite kurmak istediği" şeklinde yorumlandı.