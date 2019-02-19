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PKK, Öcalan'ı artık lider olarak görmüyor

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunun yaptığı toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması, örgüt tarafından verilen sözde eğitimlerde terörist başının adına daha az yer verilmesi gibi konularda kararların alındığı kaydedildi.

19 Şubat 2019 Salı 22:07
PKK, Öcalan'ı artık lider olarak görmüyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/PYD/YPG terör örgütü sözde lider kadrosunun, Münbiç'te 3 Şubat'ta yaptığı toplantıda, terör örgütü üzerinde etkisi iyice azalmış olan terörist başını tamamen örgüt içinde pasifleştirmek adına bir dizi kararlar aldığı öğrenildi.

Münbiç'teki toplantıda, terörist başına ait fotoğrafların bundan böyle kullanılmaması, örgüt tarafından verilen sözde eğitimlerde terörist başının adına daha az yer verilmesi gibi konularda kararların alındığı bilgisine ulaşıldı.

Uzmanlar tarafından, terörist başının bölücü terör örgütünden dışlanmasına yönelik alınan bu kararlarla, "sözde lider kadronun, alt kademelerde daha rahat otorite kurmak istediği" şeklinde yorumlandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:07
  1. pkk
  2. öcalan
  3. ypg
  4. PKK/PYD/YPG

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu44 dk önce
    Terörist Öcalanı teslim almamız büyük bir aptsllıktı çok sevindik Avrupanın bize dayattıkları Avrupanın Medeni kanunlarıyla çok iyi koruduk ,,,,boşuna teslim etmediler ne oldu terör mı bitti onu çok güzel besledik ziyaretçilerini maşalla hiç eksik etmedikBuna sevinmek aptallık ,,Vesselam,,
  • Jobbik PartisiJobbik Partisi1 sa önce
    HDPnin tüm lider kadrolari ayni zamanda PKKnin lider kadrolaridir.
  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Zaten pkk onun icerden cikmasini istemez . Icap ettiginde kullandigi bir malzeme olarak goruyor Ocalan orgut icine geri donse dengeler alt ust olacak cunku herkes alistigi duzenin bozulmasini istemez . Ocalanda bunu istemez ne isim var bu yastan sonra daglarda bitlenip kaşınacagıma burda yan gelip yatıp dizileri izliyorum der .:::)))

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