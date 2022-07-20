PKK katliam yaptı! HDP'den Türkiye'ye skandal suçlama

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok şehrini vurdu. PKK destekçileri ve İran destekli gruplar saldırıyı Türkiye'nin yaptığını söyleyerek halkı Türkiye'ye karşı kışkırttı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin, dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığı kaydedilerek, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Roboski katilamına benzetti

HDP resmi sitesinden yaptığı skandal açıklamada, ''TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadelerini kulandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük tepki topladı.