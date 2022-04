PKK karşıtlığının çakma olduğunu biliyorduk ama.. Bu kadarını tahmin edemezdik!

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. İP'li Akşener, Gezi Parkı davasındaki yargı kararı üzerinden iktidarı hedef aldı.

Gezici vandalları akıl dışı örneklerle savunan Akşener, tarihimizin destansı vatan mücadeleleri ile kıyaslamada bulunarak, ellerinde APO bayrakları ile sokakları yakıp yıkanlara, "Demokrasi için seferber olan, o günün Türk gençleri neyse, ağacına, parkına ve heykeline sahip çıkan, Gezi’deki Türk gençleri de odur." dedi.

Müslümanlara Derviş Vahdeti diye hakaret eden Akşener, şöyle devam etti:

Türk modernleşmesinin önünde, her zaman engeller olacak. Her devirde, mutlaka yeni Derviş Vahdeti’ler çıkacak. Her devirde, bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde, bu vatanın; Bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdeti’lerin karşısına dikilecek, Mustafa Kemal’leri de olacak. Topçu Kışlası hayallerine kapılanların karşısında, dimdik duran çapulcuları da olacak.