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Dünya PKK ile çatışan Arap aşiretleri, 24 köyü terör örgütünden kurtardı!
Dünya

PKK ile çatışan Arap aşiretleri, 24 köyü terör örgütünden kurtardı!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 16:11:00 -
PKK ile çatışan Arap aşiretleri, 24 köyü terör örgütünden kurtardı!

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, çatışmalar sonrasında toplam 24 köyü PKK/YPG’den arındırdı.

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, çatışmalar sonrasında toplam 24 köyü PKK/YPG’den arındırdı.

PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü.

Arap aşiretleri yoğun çatışmalar sonucu son iki günde Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki tamamını Arap nüfusun oluşturduğu Şife, İzbe, Hacin, el Bahra, Gıranic, ebu Hammam, ebu Hardub, el Curzi Şarki, el Curzi Garbi, Suveyden, Direnc, el Şinan, el Tayyene, Ziyben, Havayic Ziyben, Şıhyel Şarki, Şıhyel Garbi, Alrz, el Haşşan, el Basira, Cideydit Bakkar, Hıreyize, Berşem ve Sabha köylerini teröristlerden temizledi.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

PKK/YPG, işgalindeki Haseke ve Rakka illerinden, Deyrizor'daki çatışma alanlarına takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderiyor.
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Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

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