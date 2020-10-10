PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.

İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangına ilişkin, terör örgütünün medya organları ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatıldı.

AFAD ekipleri tarafından 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların bulunduğu paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Ormanlık alanın beraberinde yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangına ilişkin "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.

Bakan Bekir Pakdemirli, kasıt şüphelerine işaret etmişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesindeki incelemesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığına yönelik şüphelerin bulunduğunu belirterek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bununla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var." demişti.