PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni gözaltında Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınlar arasında PKK’nın elebaşlarından Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran da var.

Sezai Erhan yeniakit Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında PKK’nın elebaşlarından Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran da var. İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında PKK’nın elebaşlarından Sabri Ok’un yeğeni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanı Selda Baran da yer alıyor. Baran’ın yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Eminoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mehmet Akdoğan ile Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Davut Kesen’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

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