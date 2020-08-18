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Gündem PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi
Gündem

PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından olan Mustafa Karasu, verdiği bir röportajda Türkiye'nin artık eskisi gibi vur çık operasyonlar yapmadığını belirterek "Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:09:00 -

Türkiye'nin yurt dışı ve yurt içinde düzenlediği nokta operasyonlarıyla büyük darbe alan Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Mustafa Karasu, verdiği bir röportajda resmen ağladı. Türkiye'nin artık güçlü bir devlet olduğunu söyleyen PKK'lı Karasu, Türkiye'nin artık gerillanın başladığı noktaya kadar geldiğini söyleyerek adeta PKK'nın bitişini anlattı.

"Türk Devleti politika değiştirdi"

MİT ve TSK'nın düzenlediği operasyonlarla ağır kayıplar veren ve yaşanan teslim olmalarla büyük bir çözülmenin içine giren PKK'nın sözde yöneticisi Karasu, Türkiye'nin eskiden bir operasyon yapıp çıktığını ancak şimdi savunmadan çıkarak saldırıya geçtiğini belirterek "Artık sadece sınırları koruma değil, diyorki ben Lozan'ı başarısız görüyorum, Kerkük'ü de alacağım, Musul'u da alacağım, Kuzeyi de alacağım diyor. Eğer direnilmezse bu noktaya gidilecek." dedi.

"Gerillanın başladığı yere geldi"

Türkiye'nin operasyonlarda artık politika değiştirdiğini belirten terör örgütü elebaşı Karasu "Türk devleti saldırıyor, sınır birliği demiyor, vuruyor. Hakim olmak istiyor, 'önümde kimse engel olamaz' diyor yani. Türk devletinin verdiği mesaj ben politika değiştirdim diyor. Önümde duramazsınız ben güçlüyüm diyor zaten. Şimdi bu ciddi bir durumdur. Şimdi nereye gitmiş gerillanın ilk başladığı yer örgütlendiği yere gitmiş." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

kara kutu

İlk başladığınız yere sizi gömeceğiz İslam düşmanları
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Bir giriyor daha çıkmıyor..!

Sağlam giriyor tsk...
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