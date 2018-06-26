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PKK destekçisi Hozan Cane tutuklandı!

Edirne'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman vatandaşı şarkıcı tutuklandı.

26 Haziran 2018 Salı 22:42
PKK destekçisi Hozan Cane tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, HDP'nin seçim çalışmaları için geldiği Edirne'de, cumartesi günü polis uygulama noktasında gözaltına alınan şarkıcı "Hozan Cane" olarak tanınan Alman vatandaşı Saide İnaç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Saide İnaç, emniyette verdiği ifadede "PKK terör militanlarıyla çektirdiği fotoğraflara ilişkin "Film çekiyorduk. Bu nedenle onlarla fotoğraf çektirdim" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:42
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  • fatih bektaşfatih bektaş18 sa önce
    git birazda mahkumlarla film çekil. ama konulu olsun.
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