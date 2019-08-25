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PKK destekçileri karşılık bekliyor! CHP’de diyet krizi

Terör sevici Yeni Yaşam yazarı Şaban İba’nın kaleme aldığı, “Batsın bu ferasetiniz!” başlıklı yazıda, HDP ve destekçilerinin seçimlerde CHP’ye verdiği oy desteğinin karşılık bulmadığı belirtilerek, CHP’den diyet ödemesi istendi.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:04
PKK destekçileri karşılık bekliyor! CHP’de diyet krizi

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

PKK yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin yazarlarından Şaban İba, bugünkü yazısında belediye seçimlerinde HDP ve destekçilerinin CHP’ye destek verdiğini ifade etti. İba, “HDP’liler, sizin ferasetinize göre değil, AKP iktidarını geriletmek için siyasal bir tutumla CHP’ye oy verdi. Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir seçim sonucun katkıda bulundu. HDP’lilerin desteğini ne çabuk unuttunuz?” ifadeleriyle CHP’nin diyetini ödemediğine dikkat çekti ve bu desteğin karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi.

CHP aldığı oy desteğiyle terör destekçilerinin kontrolüne girdi!

İba, kayyım atamalarına karşı sokağa çıkılması gerektiğini savunarak CHP’nin bu yolda HDP ve destekçilerinin tarafında yer alması gerektiğini, “İktidar hedefiyle değil, müzmin muhalefet göreviyle CHP’nin genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu’nun kayyum atamalarına karşı yapılan protestolar için, ‘Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul’da da aynı şeyi bize yaptılar. ‘Ya sokağa çıkın ya boykot edin’ dediler. İkisini de yapmadık Halkın ferasetine güvendik ve gördük’ demesi, demokratik siyasetten ve demokrasiden hiç nasibini olmadığını gösteriyor. ‘Halkın ferasetine güvenmek’ sözü ise, bir siyasal parti liderinden çok, bir medyumun geleceği okumasını andırıyor.” ifadeleriyle anlattı. HDP ve destekçilerinin oy ile verdiği desteğin bir karşılığı olması gerektiğini savunan terör destekçisi yayın organı yazarı, “HDP’liler, sizin ferasetinize göre değil, AKP iktidarını geriletmek için siyasal bir tutumla CHP’ye oy verdi. Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir seçim sonucun katkıda bulundu. HDP’lilerin desteğini ne çabuk unuttunuz?” ifadeleriyle diyet istedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:04
  1. İstanbul
  2. Şaban İba
  3. Yeni Yaşam gazetesi
  4. HDP
  5. PKK
  6. CHP

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek24 dk önce
    Kürtlere ömür boyu kötülük yapan chpden medet ummak müslüman a ömür boyu kötülük yapan chpden medet ummak bütün komünist ve solculara kötülük yapan chpdenedet ummak kendi elinle ilmigi boğazına geçirmek demektir. Bu kadar katil sevici nasıl olunur örnekleri işte meydanda.b
  • VatandaşVatandaş29 dk önce
    Adamlar haklı PKK olarak destek verdi,belediye kazandırdı, diyetini istiyor ama kendileri gibi zihniyeti bozuk biriyle iş yaptıklarını anlamaları çok uzun sürmeyecek ve dananin kuyruğu kopacak.

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