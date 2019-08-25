PKK destekçileri karşılık bekliyor! CHP’de diyet krizi

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

PKK yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin yazarlarından Şaban İba, bugünkü yazısında belediye seçimlerinde HDP ve destekçilerinin CHP’ye destek verdiğini ifade etti. İba, “HDP’liler, sizin ferasetinize göre değil, AKP iktidarını geriletmek için siyasal bir tutumla CHP’ye oy verdi. Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir seçim sonucun katkıda bulundu. HDP’lilerin desteğini ne çabuk unuttunuz?” ifadeleriyle CHP’nin diyetini ödemediğine dikkat çekti ve bu desteğin karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi.

CHP aldığı oy desteğiyle terör destekçilerinin kontrolüne girdi!

İba, kayyım atamalarına karşı sokağa çıkılması gerektiğini savunarak CHP’nin bu yolda HDP ve destekçilerinin tarafında yer alması gerektiğini, “İktidar hedefiyle değil, müzmin muhalefet göreviyle CHP’nin genel başkanlığını yapan Kılıçdaroğlu’nun kayyum atamalarına karşı yapılan protestolar için, ‘Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul’da da aynı şeyi bize yaptılar. ‘Ya sokağa çıkın ya boykot edin’ dediler. İkisini de yapmadık Halkın ferasetine güvendik ve gördük’ demesi, demokratik siyasetten ve demokrasiden hiç nasibini olmadığını gösteriyor. ‘Halkın ferasetine güvenmek’ sözü ise, bir siyasal parti liderinden çok, bir medyumun geleceği okumasını andırıyor.” ifadeleriyle anlattı. HDP ve destekçilerinin oy ile verdiği desteğin bir karşılığı olması gerektiğini savunan terör destekçisi yayın organı yazarı, “HDP’liler, sizin ferasetinize göre değil, AKP iktidarını geriletmek için siyasal bir tutumla CHP’ye oy verdi. Sizin hayal bile edemeyeceğiniz bir seçim sonucun katkıda bulundu. HDP’lilerin desteğini ne çabuk unuttunuz?” ifadeleriyle diyet istedi.