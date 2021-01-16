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Yerel PKK çözülüyor! 1 terörist daha devlete sığındı
Yerel

PKK çözülüyor! 1 terörist daha devlete sığındı

1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:01:00 -
PKK çözülüyor! 1 terörist daha devlete sığındı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 4’e yükseldi.

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