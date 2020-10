PKK cezaevlerinde toplu eylem peşinde

Göksel Çağlav Ankara

Daha önce birçok cezaevinde işkence gördükleri ve cezaevi koşullarının iyi olmadığı yönündeki asılsız iddialarla kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekmeye çalışan terör örgütü PKK, yine aynı yolu denemek ve cezaevlerinde kaos ortamı yaratmak için zemin hazırlamaya çalışıyor. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla hızlı çöküşü devam eden örgüt cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri kullanarak bireysel eylem yerine toplu eylemler yaptırmaya çalışıyor.

Sınır ötesi operasyonlardan ve siyasi uzantısı HDP’ye yönelik yürütülen yasal işlemlerden kurtulmak için Batılı ülkelerden umduğu desteği bulamayan PKK, daha önce cezaevlerinde başlattığı bireysel ölüm oruçları gibi eylemlerin yerine toplu eylemler oluşturmaya çalışıyor. Örgüt sözde ‘zindan komitesi’ adını verdiği teröristler aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Faşizm bugün sadece gerillaya dönük başlattığı askeri operasyonlarla ya da Başur, Rojava işgalleriyle veya HDP’ye yönelik geliştirdiği siyasi soykırım operasyonları ile sınırlı kalmıyor. Var olmakta ısrarın, direnişin olduğu her yere, her mekana, herkese saldırıyor. Bugün Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalarla binlerce tutsak iradesi kırılarak teslim alınmak isteniyor. Her gün zindanlarda yaşanan onlarca hak ihlali basına yansıyor. Neredeyse her hafta bir hasta tutsak tedavi edilmediği için şehit düşüyor. Özcesi faşizm halkımıza, mücadelemizin her alanına olduğu gibi zindanlara da vahşice saldırıyor. Dolayısıyla faşizmin olduğu her yerde direnmek bir devrimcinin en temel görevi olmaktadır. Faşizme karşı bu direniş hamlesini zindanlardaki on binlerce tutsak da sahiplenip hamleye gücü oranında katılacaktır” yalanlarını yaymaya çalışıyor.

Başarılı olamamışlardı

2018’de başlattıkları cezaevleri eylemlerde başarılı olamayan PKK, yeniden toplu eylemlerle kandan beslenmek istiyor. Örgüt açıklamasında bireysel ölümlere karşı tedbir aldığını belirterek, “Şüphesiz faşizme karşı direniş her yerde olmalı, herkes bu tarihi hamleyi sahiplenip gereğini yapmalı, rolünü oynamalıdır. Ancak üstünü çizerek belirtmek istediğimiz bir şey var ki ölüm orucu, süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemleri ya da bireysel cana zarar verecek eylemleri hareketimiz kesinlikle tasvip etmemektedir. Fakat bunların dışında her zindan alanı bireysel eylemler şeklinde değil de kolektif bir eylem tarzını esas alarak, kendi yapısıyla ortaklaşıp her türlü eylemi faşizme karşı direnme temelinde geliştirebilirler. Bu onların faşizm koşullarında onurlu bir yaşamdaki ısrarlarının eyleme geçme hali olacaktır” ifadelerine yer verildi.