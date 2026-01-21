PKK Avrupa’da kaos çağrısı yapmıştı! Teröristler eyleme Almanya’dan başladı! Suriyelilerin iş yerlerine saldırılar başladı
Kandil’den gelen talimatla Avrupa’yı kaosa sürükleme çağrısı yapan kanlı terör örgütü PKK, alçak eylemlerine Almanya’da hız verdi. Kendi ideolojilerine boyun eğmeyen herkesi hedef alan terör yandaşları, bu kez Dortmund sokaklarında masum esnafı ve sivil halkı hedef alarak gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi.
Suriyeli esnafın ekmek teknesine alçak saldırı
PKK terör örgütü sempatizanları, Almanya’nın Dortmund şehrinde bulunan Brückstraße üzerinde adeta terör estirdi. Gözü dönmüş barbarlar, bölgede sevilen bir işletme olan “Der König Arabische Süßigkeiten” isimli Suriyeli tatlıcı dükkanına saldırdı. Camları indiren, dükkan içindeki eşyalara zarar veren saldırganlar, mülteci haklarından dem vuran Avrupa’nın göbeğinde savunmasız esnafın ekmek teknesini hedef aldı.
Avrupa'nın şımarttığı terör yılanı sahibini sokuyor
Yıllardır PKK’lı teröristlere kucak açan, dernek adı altında para toplamalarına göz yuman ve yürüyüşlerine izin veren Almanya, beslediği yılanın gazabına uğruyor. Sosyal medyada örgüt mensupları tarafından yayılan "kaos" çağrılarının ardından sokağa dökülen terör seviciler, sadece kamu düzenini değil, sivil yerleşim alanlarını da savaş alanına çevirmeye başladı.
Bölge halkı tedirgin, polis izliyor
Saldırı sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, Dortmund polisinin saldırganlara karşı pasif kalması ve olayların büyümesine engel olamaması dikkat çekti. Uzmanlar, Avrupa’da artan bu terör hareketliliğinin, PKK’nın sıkıştıkça çevreye saldırma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguluyor.
Masum insanların canına ve malına kasteden bu örgüt sempatizanlarının, Avrupa sokaklarında daha ne kadar serbestçe dolaşacağı merak konusu.
ERDOĞAN, yıllar önce uyarmış,
“Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı anlayacaksınız.” Demişti.
Siyaset
PKK'nın Suriye'deki hezimetini sindiremediler: DEM Parti 6–8 Ekim senaryosunu mu tekrarlıyor?
Gündem
PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’