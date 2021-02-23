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Gündem PKK, ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyor!
Gündem

PKK, ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyor!

ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği silahlar ve kampta eğitim verilen teröristler kanlı eylemler için Türkiye’ye gönderiliyor. Bölgede sıkı önlemler alan güvenlik güçleri PKK’lı teröristlerin geçişine izin vermiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:28:00 -
PKK, ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyor!

Suriye kuzeyinde DEAŞ ile sözde mücadele kapsamında ABD ile ortaklık yapan PKK, elde ettikleri silah ve teçhizatı kullanarak elemanlarını Türkiye’ye aktarmaya ve Türkiye’yi çatışma alanına çevirmeye çalıştığı bildirildi. HTŞ’nin yıllardır terör örgütü listesinde olduğunu anımsatan güvenlik kaynaklar, İdlib’de radikal grupların bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına izin verilmediğini vurguladı.

HTŞ’ye karşı huzur korunuyor

TSK’nın zorlu harekat sahalarından İdlib’de ise mutabakatlar çerçevesinde ateşkes devam ediyor. Türkiye, muhataplarıyla gerekli tedbirleri alıyor, radikal grupların bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesine izin verilmeyeceğini her fırsatta vurguluyor. HTŞ’nin Türkiye tarafından yıllardır terör örgütü kabul edilmiş bir yapılanma olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Türkiye’nin İdlib’deki terör örgütleri ve tüm radikal gruplara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

DEAŞ’la mücadele eden tek ordu

10 yılı geride kalan Suriye iç savaşında Esed rejimi, DEAŞ, PYD/YPG ve istikrarsızlığı fırsat bilen güçlerin vekalet savaşları ülkeyi yerle bir etti. Bir milyon Suriyelinin öldüğü savaşta 12 milyon sivil de evini terk etti. Bu süreçte ise DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu, bölgede başta DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere tüm terörist ve radikal gruplara karşı güvenliği tesis eden Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Türkiye, savaştan kaçarak sığınan 9 milyon Suriyeliye güvenli yaşam sağlıyor. 4 milyonu Türkiye’de konuk edilirken, Suriye kuzeyinde ise 5 milyona yakın Suriyelinin ihtiyaçları karşılanıyor. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 450 bini İdlib’de olmak üzere 1 milyondan fazla sivilin güvenli şekilde evlerine dönüşü sağlandı.

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