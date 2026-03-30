Pjanic'ten İtalyanlara gözdağı: Stadyum patlamaya hazır bir cehennem gibi olacak

Dünya Kupası yolunda kader anı geldi çattı! Bosna-Hersek’in efsane ismi Miralem Pjanic, İtalya ile oynanacak kritik play-off finali öncesi Batı’nın kibirli futbol dünyasına adeta meydan okudu. Bosna semalarının dualarla ve tekbirlerle yankılanacağı maç öncesi konuşan Pjanic, "İtalya hazırlıklı olsun, stadyum patlamaya hazır bir cehennem gibi olacak" dedi.

Bosnalı yıldız Miralem Pjanic, Dünya Kupası play-off finalindeki Bosna-Hersek - İtalya maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pjanic, "Bunun çok zor olacağını biliyoruz ama sonuçta tek maçlık bir final. Kimin hazırlığı daha iyi olursa daha avantajlı olacaktır. İtalyan kadrosu daha donanımlı ancak kesin bir favori yok. İtalya hazırlıklı olmalı, stadyum patlamaya hazır bir cehennem gibi olacak." dedi.

Takımın 40 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile ilgili konuşan Pjanic, "Maalesef 10 tane Edin yok. Ondan çok şey bekliyoruz ve en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz ancak aynı zamanda geleceğe da bakmaya başlamamız gerekiyor. Bize çok yardımcı oluyor, zorlu maçlarda kilidi açmayı başarıyor." sözlerini sarf etti.

İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda en beğendiği isim sorulan Pjanic, "Önemli oyuncuları var, uluslararası arenada oynayan oyuncular. Benim en çok beğendiğim isim Sandro Tonali. Çok komple bir oyuncu. Oynadığım dönemde de onu beğeniyordum. Takıma çok şey katan, dengeli bir oyuncu, sahada hırs ve kaliteyle oynuyor. İtalya'nın kadrosunda Bastoni, Donnarumma ve Barella gibi başka önemli oyuncular da var." diye konuştu.

Bosna-Hersek ile İtalya arasındaki Dünya Kupası play-off final maçı salı günü saat 21.45'te başlayacak.

