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Ekonomi Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Kritik karar bekleniyor
Ekonomi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Kritik karar bekleniyor

Dün ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının ardından gözler bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:38:00 -
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Kritik karar bekleniyor

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Merkez Bankası'na döndü. Küresel piyasalar Fed toplantısı sonrası pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları takip edilecek.

 Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, üyelerin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

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