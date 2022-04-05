Piyasaları karıştıracak karar! ABD'den dolar yasağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından ABD ve birçok Batı ülkesi Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. ABD yönetimi de Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını açıkladı. ABD, Moskova üzerinde tahvil ödemelerini gerçekleştirmede altenatif fonlama kaynakları bulma konusunda baskı oluşturmak için ABD bankalarına Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı.

Blooomberg'in haberine göre, ABD Hazinesi'nden bir sözcü, söz konusu adımın Rusya'nın rezerv kullanımını etkisizleştirmek ve ödemeyi zamanında yapamaması için tasarlandığını belirtti.

Moskova'nın 15 uluslararası devlet tahvili var

Rusya'nın geçtiğimiz pazartesi günü vadesi gelen bir ödemesi vardı. Daha önce temerrüt uyarılarına rağmen, Rusya hükümeti uluslararası yatırımcılara dair şimdiye kadar hiç yükümlülüğünü kaçırmadı. Son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini de gerçekleştirdi.

Bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık itfaya çevrilmişti. 4 Nisan'da yapılması öngörülen 2 milyar dolarlık itfa yılın en büyük ödemesi olarak öne çıkıyordu. Ülke daha önce 117,2 ve 66 milyon dolarlık kupon ödemelerini gerçekleştirmişti.

Öte yandan Rusya'nın değeri yaklaşık 40 milyar dolar olan 15 uluslararası devlet tahvili bulunuyor.