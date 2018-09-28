Piyasalarda iyimser hava!

Amerikan Merkez Bankası, çarşamba günü faiz artırım politikasına devam ederek beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırımla faizleri 2,00 - 2,25 aralığına yükseltti. Yurt içi piyasalarda Türk Lirası, Dolar karşısında toparlanma eğilimini sürdürdü. ABD ve AB ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle bir ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar 6,03 seviyelerinde dengelendi. Euro ise 7,0240 lira seviyelerinde işlem gördü.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 229,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 375,00 lira, Cumhuriyet altını 1.533,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 yükselişle 229,70 liradan işlem gördü.