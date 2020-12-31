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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.470,28, en yüksek 1.484,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,80 artışla 452 bin 300 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:27:50 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,18 puan azalarak 1.476,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,33 puan ve yüzde 0,09 kazançla 1.481,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.470,28, en yüksek 1.484,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 1.476,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,14, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan ve yüzde 0,40 kayıpla 1.635,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 48'i geriledi. Gübre Fabrikaları, Garanti Bankası, Şişecam, Zorlu Enerji ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.898,35 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.898,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 artarak 452 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4142 lira, satışta 7,4439 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3353 lira, satışta 7,3647 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2262, sterlin/dolar paritesi 1,3669, dolar/yen paritesi de 103,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,59 azalışla 51,16 dolardan işlem görüyor.

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