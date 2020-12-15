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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.385,19, en yüksek 1.399,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 462 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:29:24 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,85 puan artarak 1.395,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,87 puan ve yüzde 0,42 kazançla 1.394,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.385,19, en yüksek 1.399,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 1.395,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,65 puan ve yüzde 0,43 kazanımla 1.546,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 49'u geriledi. Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Kardemir (D), Petkim ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.852,95 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.852,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8277 lira, satışta 7,8590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8644 lira, satışta 7,8959 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2152, sterlin/dolar paritesi 1,3372, dolar/yen paritesi de 103,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 artarak 50,54 dolardan işlem görüyor.

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