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Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.095,84, en yüksek 1.125,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:31:59 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,93 puan azalarak 1.100,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.119,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.095,84, en yüksek 1.125,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 1.100,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, teknoloji endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,32 puan ve yüzde 1,22 azalışla 1.239,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 84'ü geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Güneş Sigorta ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.946,92 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.946,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3095 lira, satışta 7,3388 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2814 lira, satışta 7,3105 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,38'den, bileşik getirisi de yüzde 13,83'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi de 106,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 azalışla 45,49 dolardan işlem görüyor.

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